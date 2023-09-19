Центр Екатеринбурга перекроют на одну ночь ради съемок кино

В конце сентября в Екатеринбурге будут снимать финальную сцену фильма "Адам и Ева 2.0". Из-за этого движение в центре города перекроют на одну ночь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, действие картины развернется у Дома Севастьянова. Режиссером ленты является Илья Фарфель, а главные роли исполняют Полина Максимова и Дмитрий Чеботарев. Ожидается, что только на больших экранах фильм посмотрят более 1,3 млн человек, а в онлайн-кинотеатре его смогут увидеть десятки миллионов.

Чтобы съемки прошли по плану, в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта. Ограничения продлятся с 21:00 27 сентября до 8:00 28 сентября 2023 года. Власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Выход кинокартины запланирован на лето 2024 года.