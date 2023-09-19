В Югре вводят масочный режим

В поликлиниках и больницах Югры вводят масочный режим, передает корреспондент Накануне.RU.

По поручению губернатора Натальи Комаровой, он начнет действовать с 22 сентября. Также в больницах будет введен "фильтр" - на входе будут измерять температуру.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболевания гриппом, ОРВИ, и коронавирусом. На 37 неделе полностью приостановлен образовательный процесс в трех школах и одном детском саду и частично приостановлен в 62 классах 19-ти школ