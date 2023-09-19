Генконсул Киргизии в Екатеринбурге покидает свой пост

Руслан Бийбосунов покидает свой пост генерального консула Киргизии в Екатеринбурге. Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров.

"Бийбосунов Руслан Мелсович освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации", - сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что Бийбосунов работал в столице Урала с 2019 года.