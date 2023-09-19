19 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Власти Армении заявили о широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе

В МИД Армении назвали широкомасштабной агрессией военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Минобороны Армении заявило, что подразделений армянских вооруженных сил нет в Карабахе, где Азербайджан начал боевые действия.

"В азербайджанских официальных сообщениях и СМИ продолжает находить место ложное утверждение о том, что в Нагорном Карабахе якобы находятся подразделения ВС Республики Армения, военная техника и личный состав. Минобороны Армении постоянно, в том числе и сейчас, заявляет, что в Нагорном Карабахе нет армянских ВС", - говорится в сообщении ведомства.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян призвал ООН осудить Азербайджан и ввести против него санкции, Россию — включить все механизмы обеспечения безопасности живущих в республике людей, а Армению — признать независимость Карабаха.

"[Это] полноценная операция, полноценная война. Бои идут на земле, в воздухе. Пытаются брать посты. В Степанакерт пока не заходят. План защищаться до последнего", - цитирует "Коммерсант" Варданяна.

В МИД Армении также есть претензии к России как посреднику. "Россия не проинформировала Армению о проведении Азербайджаном военных действий в Нагорном Карабахе", - заявили в МИДе республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова крайне сдержанно прокомментировала ситуацию с обострением вокруг Нагорного Карабаха. Она использовала терминологию Баку – назвала происходящее "контртеррористической операцией" и не упомянула о том, что Москва ведет консультации с Ереваном, а перечислила лишь Азербайджан.

"Последние действия Еревана создают благоприятную почву для враждебной политики запада по отношению к России", - заявила на брифинге Захарова. Она также добавила: "РФ не удовлетворена заявлениями Армении о том, что антироссийские шаги никак не затрагивают двусторонние отношения".

Теги: армения, азербайджан, мария захарова, нагорный карабах


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Ранее 19.09.2023 13:50 Мск Россия проводит консультации с Баку по ситуации в Карабахе - Захарова
Ранее 19.09.2023 12:51 Мск В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел

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