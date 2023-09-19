В Челябинской области риелтор получила 10 лет колонии за хищение 23 млн рублей

В Копейске Челябинской области местную жительницу приговорили к 10 годам в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей за хищение у граждан свыше 23 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017–2019 гг. директор агентства недвижимости "Вектор" при отсутствии полномочий на продажу квартир от застройщиков заключала с гражданами договоры долевого участия в строительстве и купли-продажи квартир. Деньги тратила по своему усмотрению.

От ее действий пострадали 27 человек, большинство из которых являются пенсионерами и многодетными. Ущерб составил более 23 млн рублей. Суд удовлетворил исковые заявления потерпевших.