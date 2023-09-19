В Югре мэр уволит часть подчиненных для сокращения расходов
В Советском районе мэр уволит часть подчиненных в в целях оптимизации и для сокращения расходов, сообщает NEFT со ссылкой на главу района Евгения Буренкова.
Он сообщил, что оптимизационные мероприятия проводятся в течение всего года, функции объединяются между структурами, происходит перераспределение полномочий, применяются новые технологии.
"Органы самоуправления должны принимать меры для того, чтобы сокращать расходы на свое содержание", — сказал Буренков.
Точное число чиновников, которые лишатся должности, Буренков не назвал.