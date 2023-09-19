"Здравствуйте! Узнали?". Мошенники пишут чиновникам от имени свердловского губернатора

В Telegram объявились мошенники, которые пишут от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщает канал "Не для протокола", который связывают с администрацией главы региона.

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Утверждается, что свердловским чиновникам активно пишет некто "Куйвашев Евгений". На аватаре стоит фото губернатора, а телефонный номер скрыт. Также приводятся скриншоты переписки.

"Здравствуйте! Узнали?", - пишет лже-Куйвашев.

"Не попадайтесь в ловушки мошенников и на шутки недоброжелателей", - отмечает канал.

Напомним, сегодня бывший спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин также предупредил, что от его имени активизировались аферисты.