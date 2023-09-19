Россия стала крупнейшей экономикой Европы – Володин

Россия опередила все европейские страны и стала крупнейшей экономикой Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы, "с 2013 года в отношении России было введено более 17,5 тыс. незаконных санкций, однако Россия не только выстояла, но и укрепила свои позиции". Он не уточнил источник данных о точном числе санкционных ограничений.

"США заявляли, что экономика России будет разорвана в клочья, но произошло обратное. Россия обогнала Германию и стала пятой экономикой мира, а США потеряли статус крупнейшей экономики мира, опустившись на второе место после Китая. Мир развивается, а европейские государства, потерявшие суверенитет и ставшие вассалами США, наказали сами себя. Их экономика ослабла", - заявил Володин.

Вероятно, он ссылается на данные Всемирного банка и исследования World Economics Research. По итогам 2022 года британские исследователи действительно поставили Россию на пятое место по величине экономики. Какова ситуация по итогам восьми месяцев 2023 года – пока не известно.