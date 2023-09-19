19 Сентября 2023
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Фото: фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге за три года отремонтируют больше 700 домов

В Екатеринбурге к 2027 году отремонтируют 771 дом. Как сообщается в постановлении главы города Алексея Орлова, в следующем году планируется завершить капитальный ремонт в 221 доме, в 2025 - 323 домах, а в 2026 году - 227 домах.

Работы будут проводиться по всем районам города. Где-то капремонт ожидает несколько соседних домов. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в 2023 году Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по росту тарифов на капитальный ремонт. Ставка в области подросла на 46,5%, рассчитали в общероссийском движении "Народный жилищный инспектор". При этом, в свердловском правительстве назвали тариф "щадящим".

На фоне растущих цифра в квитанциях за ЖКХ, зашла речь и о росте взноса за капремонт. К счастью, в августе минимальный размер взноса на 2024 год был утвержден на уровне 2023 года. Это значит, что в следующем году его размер не будет превышать 14,81 руб. за 1 кв. м.

Теги: Екатеринбург, капремонт, дом


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