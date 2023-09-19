19 Сентября 2023
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Фото: mid.ru

Россия проводит консультации с Баку по ситуации в Карабахе - Захарова

В Министерстве иностранных дел России заявили, что "Азербайджан предоставляет России информацию о проведении "антитеррористической операции" в Карабахе". О контактах с армянской стороной официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова журналистам не сказала.

По ее словам, Россия сейчас поддерживает контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Азербайджаном. МИД РФ опубликует заявление по итогам общения с азербайджанской стороной, отметила Захарова.

Она добавила, что мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, о которых договаривались ранее и которые есть на бумаге.

Между тем, МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является "полный вывод армянских ВС из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте".

Сейчас Азербайджан ведет артобстрел в районе Степанакерта, сообщается о стрелковых столкновениях на границе спорных территорий.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.

В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики утверждают, что ВС Азербайджана ведут огонь и наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.

Теги: азербайджан, нагорный карабах, мария захарова, мид россии


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Ранее 19.09.2023 14:33 Мск Власти Армении заявили о широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе

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