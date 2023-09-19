"Мы контролировали процесс": в Екатеринбурге нашли гонщика, устроившего дрифт в центре города

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности уличного гонщика.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в ночь на 17 сентября группа гонщиков устроила показной дрифт в центре уральской столицы на перекрестке улиц Малышева – 8 Марта. В ходе розыскных мероприятий один из участников был установлен. Как выяснили в ГИБДД, водителем BMW 3 оказался 30-летний житель Верхней Пышмы с 11-летним водительским стажем.

По словам самого уральца, он имеет 12-летний опыт в дрифтинге. На вопрос инспекторов, почему он выбрал местом для дрифта центральную улицу города, а не спецплощадку, нарушитель ответил: "Мы контролировали весь процесс, смотрели, сколько по времени горит светофор".

В итоге мужчине назначили административный штраф в 1,5 тысячи рублей. Как добавили в ГИБДД, гонщик пообещал впредь не нарушать Правила дорожного движения.