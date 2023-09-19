Венедиктов* высказался о своем "выдвижении" на выборы президента России

Экс-главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* прокомментировал версию о том, что он может стать на выборах президента России кандидатом, представляющим "либеральные силы".

"Отвечать будет на инсинуации по поводу кандидатуры на президентских выборах… отвечать будет…. Отвечать будет…. Евгений Ройзман*!" – написал Венедиктов* в своем Telegram-канале. И добавил – будто бы в стиле Ройзмана*: "Какая-то хр***".

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что его источники в администрации президента России назвали Венедиктова* в качестве примера подходящего кандидата от "либеральных сил". Теперь версия активно обсуждается в Telegram.

"Это вне моих интересов. Никто из тех, кто меня знает, мне такого не предложит, а те, кто меня не знает и предложит, получат мой отказ", - цитируют "Ведомости" Венедиктова*.

*внесен в реестр иноагентов Минюста России