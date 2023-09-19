Вице-премьер ДНР пообещал Донецку метро

Донецку снова пообещали метро. Это сделал первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

Он сказал, что как только закончится военный конфликт, то продолжатся работы по строительству, которые были заморожены много лет назад.

"Естественно, метро в Донецке будет", — заявил Чертков.

Работы по строительству донецкого метрополитена были начаты еще в 1980-х гг. Потом были приостановлены. Несколько раз их пытались продолжать, но из-за отсутствия стабильного финансирования объекты были окончательно законсервированы в 2011 г. Когда метрополитен проектировался, в Донецке проживало 1,1 млн человек. Сколько осталось сегодня, неизвестно. Официально считается, что около 900 тыс.