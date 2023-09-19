19 Сентября 2023
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Образование В России
Фото: Ростелеком

Власти Швеции шокированы цифровым отупением детей и намерены вернуться к бумажным учебникам

Власти Швеции планируют остановить тотальную цифровизацию образования, которая привела к снижению уровня школьников, сообщает The Guardian.
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Министр образования Швеции Лотта Эдхольм, вступившая в должность год назад, является одним из самых ярых критиков повальной цифровизации образования. Детям нужны прежде всего книги и учебники, а не планшеты. В августе она объявила, что правительство хочет отменить решение национального агентства по образованию об обязательном использовании цифровых устройств в садиках. А также планирует полностью прекратить цифровое "обучение" детей в возрасте до шести лет.

Уровень грамотности шведских школьников упал на 11 баллов с 2016 по 2021 гг., согласно международному исследованию грамотности чтения (PIRLS), - с 555 до 544 баллов. Разница на первый взгляд незначительная. Однако доля 10-летних шведских детей, испытывающих трудности с чтением, за пять лет выросла с 12% до 19%, а уровень понимания прочитанного шведскими детьми снизился с "высокого" до "среднего".

"Существуют четкие научные доказательства того, что цифровые инструменты скорее ухудшают, чем улучшают обучение. Мы считаем, что следует вернуться к получению знаний с помощью печатных учебников и опыта учителей, а не к получению знаний из цифровых источников", - говорится в заявлении Каролинского института Швеции.

Цифровизация образования вызывает также обеспокоенность ЮНЕСКО, которое недавно выступило с "настоятельным призывом к надлежащему использованию технологий в образовании". Они никогда не должны заменять очного обучения под руководством учителя.

Шведсксая учительница Катарина Бранелиус говорит, что дети должны научиться хорошо и грамотно писать, прежде чем начинать пользоваться планшетами, которые используются в школах страны уже около 10 лет.

Чтобы как-то противостоять снижению успеваемости по чтению, шведское правительство объявило об инвестициях в размере 685 млн крон (около 60 млн долларов) на закупку учебников для школ в этом году. Еще почти по столько же будет тратиться в 2024-2025 гг.

В России ВШЭ агитирует за тотальную цифровизацию образования в привязке к технологиям искусственного интеллекта с целью встраивания в глобальную образовательную цифровую инфраструктуру, пишут "Ведомости".

Теги: Швеция, школа, цифровизация


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