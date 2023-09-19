19 Сентября 2023
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Фото: admsurgut.ru

В Екатеринбурге на месяц перекроют движение по Сакко и Ванцетти

В Екатеринбурге с 22 сентября по 31 октября перекроют движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этот период на участке от улицы Антона Валека до улицы Ленина будет проводиться строительство тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства.

На время работ схему движения изменит автобус маршрута №46. От остановки Пехотинцев до ТЦ Лента транспорт будет следовать по улице Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекту Ленина. Рабочие установят на участке соответствующие дорожные знаки и указатели.

Напомним, что для удобства жителей и гостей уральской столицы вся актуальная информация о перекрытиях и дорожных работах содержится в информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, перекрытие, Сакко и Ванцетти, автобус


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