Решетников назвал стоимость крупных инвестпроектов России и Китая

Россия и Китай совместно реализуют 79 крупномасштабных проектов, объем инвестиций в них составляет порядка $170 млрд.

Будучи в Пекине, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что речь идет о крупных инвестпроектах, которые находятся под контролем и сопровождением и российской, и китайской сторон.

"Реализация этих крупных кооперационных проектов приведет и к дальнейшему росту взаимной торговли", - цитирует ТАСС Решетникова.