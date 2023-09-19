В Храме-Памятнике на Крови в Екатеринбурге прошла панихиду в память о погибших мотоциклистах

Ежегодно 18 сентября отмечается Всемирный день памяти погибших мотоциклистов. Накануне в Храме-Памятнике на Крови по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения была совершена панихида. Заупокойное богослужение совершили клирики Екатеринбургской митрополии, среди которых те, для кого мотоцикл — привычный вид транспорта.

Панихиду по погибшим совершили пастыри, которых прихожане обычно именуют «батюшки-байкеры». Среди них – и клирики Екатеринбургской епархии: благочинный Берёзовского церковного округа иерей Кирилл Кузовников, настоятель Казанского храма иерей Алексий Русин, настоятель храма святителя Стефана Великопермского иерей Александр Карачёв. За богослужением молились участники уральских мотоклубов, их родные и близкие.

После панихиды протоиерей Димитрий Меньшиков, настоятель Михайло-Архангельского храма города Кушвы, обратился к присутствующим со словом проповеди. Пастырь призвал быть ответственными на дороге, а для этого необходимо внимание к состоянию своей души и соблюдение правил дорожного движения.

Отметим, что батюшка является руководителем мотоклуба. За его плечами многодневные мотопробеги, в том числе, по Монголии и по Китаю.

Мотоциклисты — это люди, которые преодолевают себя, выходят из состояния собственного покоя, преодолевают большие пространства, непогоду, знакомятся с новыми людьми. Это очень хорошо, приятно и познавательно. Но при этом всегда нужно помнить о том, чтобы мы несли ответственность перед своей совестью, перед Богом, перед родными.

Отметим, заупокойные богослужения в день памяти по погибшим мотоциклистам – уже сложившаяся традиция, объединяющая клириков и прихожан Екатеринбургской митрополии в молитве о погибших друзьях и привлекающая внимание к теме ответственного поведения на дороге.