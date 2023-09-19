19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел

В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел, сообщил экс-госминистр непризнанной республики Рубен Варданян. В сети также появились видеокадры из Степанакерта, на них слышны сирены, объявляющие воздушную тревогу.

В Минобороны Азербайджана выпустили сообщение, в котором подтверждается начало активных боевых действий – они названы "антитеррористическими мероприятиями локального характера для восстановления конституционного строя".

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Еще раз заявляем, что гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, а только легитимные военные цели выводятся из строя", - говорится в сообщении. Там же утверждается, что вооруженные силы Армении обстреливают азербайджанские позиции из артиллерийских установок на Агдамском направлении.

Тем временем, азербайджанские СМИ сообщают о закрытии со стороны Баку воздушного пространства страны для Армении.

Поводом для активных боевых действий со стороны Азербайджана стал инцидент с ранением двух военнослужащих азербайджанской армии.

Теги: нагорный карабах, обстрел, азербайджан, армения


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