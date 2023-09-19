Благодаря господдержке производители изделий из стекла, работающие во Владимирской области, представили свою продукцию на международной выставке

Производители стекольной продукции из Гусь-Хрустального приняли участие в 31-й Международной промышленной выставке товаров для дома «HouseHold Expo Осень 2023», которая проходила в Москве и объединила 1100 экспонентов, которые представили более 100 тысяч новых товаров и брендов России, Беларуси, Болгарии, Ирана, Египта, Китая, Кореи, Турции и Узбекистана. Это посуда, хозтовары, предметы интерьера и декора, бытовая техника, подарки и новогодняя продукция, товары для детей.

Важно отметить, что впервые на HouseHold Expo присутствовали более 800 прямых поставщиков из Китая, тысячи новых эксклюзивных товаров и контрактных производств в рамках национальной экспозиции Китайской Народной Республики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, участие в масштабном выставочном проекте гусевских компаний «Декостек» (занимается декорированием посуды из стекла) и «ДекорСтайлГласс» (производитель декорированной посуды из стекла и фарфора) было обеспечено при содействии Центра поддержки экспорта Владимирской области в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

«Организация участия компаний-экспортёров в международных выставках, в том числе и с индивидуальным стендом, – это одна из услуг Центра поддержки экспорта Владимирской области. Она очень востребована. Так, 2023 и начало 2024 года уже расписаны. Следующий конкурсный отбор запланирован на начало 2024 года», – сообщила директор Центра Ирина Муравьёва.

Региональный Центр поддержки экспорта предлагает широкий спектр возможностей предприятиям малого и среднего бизнеса. Это услуги по размещению информации о товарах владимирских производителей на маркетплейсах, маркетинговые исследования, обучение по тематике внешнеэкономической деятельности, консультации по вопросам экспорта, помощь экспортёрам в поиске и подборе иностранного покупателя, сопровождение экспортных сделок, организация участия в международных выставках, международных бизнес-миссиях, транспортировке продукции, сертификации и стандартизации.

Ознакомиться со всеми доступными мерами поддержки и услугами по линии нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» можно на цифровой платформе «Мой экспорт».