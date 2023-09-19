19 Сентября 2023
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Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Верховный суд разрешил покупателям отказываться от допуслуг при покупке

Верховный суд РФ принял важное решение о защите прав граждан при покупках.

Определение вынесено по делу о покупке автомобиля Toyota Camry со скидкой в 200 тысяч рублей, которая была предоставлена продавцом за заключение договора о независимой гарантии на ремонт. Через 9 дней покупатель счел эту услугу ненужной и отказался от нее. Продавец потребовал в суде взыскать с него скидку, считая, что покупатель утратил на нее право, нарушив условия.

Покупатель подал встречный иск о взыскании с продавца 132 тысяч рублей неосновательного обогащения, неустойки в 37 тысяч рублей, компенсации морального вреда в 10 тысяч рублей и штрафа в размере 50% от присужденной суммы. Он подчеркнул, что в договор купли-продажи были включены условия, обязывающие его заключить возмездные сделки с третьими лицами, не являющимися стороной договора, в результате которых существенно повышается стоимость автомобиля.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону продавца, но Верховный суд рассудил иначе и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Причина в том, что закон дает покупателю право потребовать расторжения или изменения договора присоединения, если тот содержит явно обременительные условия, которые потребитель бы не принял при наличии у него возможности участвовать в определении условий договора, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Ранее Конституционный суд РФ определил что аннулирование скидки за отказ от договора страхования является для покупателя неблагоприятным имущественным последствием.

Теги: верховный суд, покупка, договор


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