19 Сентября 2023
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Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

У екатеринбуржца забрали машину и земельный участок за неуплату алиментов

У жителя Екатеринбурга отобрали имущество в счет задолженности по алиментам. Мужчина задолжал собственному ребенку больше миллиона рублей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, гражданин обязался ежемесячно выплачивать алименты, однако от решения суда регулярно уклонялся, официально никуда не трудоустраивался и счетов в банке не имел. Когда долг достиг суммы с шестью нулями в дело вмешались приставы. Они и выяснили, что у екатеринбуржца имеется автомобиль "Хендай Акцент" и недавно купленный земельный участок.

К должнику обращались с требованием явиться к приставу-исполнителю, однако все обращения были проигнорированы. Тогда его автомобиль был объявлен в розыск. Попытка скрыть машину на парковке в одном из городских дворов успехом не увенчалась, после чего был найден и сам должник.

На транспортное средство наложили арест, а затем и вовсе изъяли. Составили и акт описи-ареста земельного участка. Все арестованное имущество будет передано на оценку и в дальнейшем на реализацию в ТУ Росимущества. Помимо этого безответственного родителя привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и назначили 25 часов обязательных работ.

Вырученные на торгах денежные средства позволят полностью погасить долг перед взыскателем. Работа по взысканию текущих алиментов будет продолжена.

Теги: автомобиль, земельный участок, алименты, Екатеринбург


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