19 Сентября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

В Челябинске проводят проверку после жалоб жителей частных домов на подтопления

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку после жалоб жителей Челябинска на постоянные затопления частных домов сточными водами, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК.

На ненадлежащее функционирование систем ливневого водоотведения пожаловались жители частных домов в Ленинском и Советском районах города. По их словам, из-за постоянных затоплений фундаменты зданий разрушаются, стены покрываются плесенью, бытовая техника выходит из строя. Одна из жительниц вынуждена проживать с 18-летним сыном-инвалидом в доме без электроснабжения и отопления.

Жители неоднократно обращались в мэрию и просили отремонтировать систему откачивания воды, а также провести очистку и углубление русла протекающей поблизости реки. Однако меры приняты не были. Поэтому им приходиться проводить эти работы за свой счет.

Теги: Александр Бастрыкин, проверка, частные дома,


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