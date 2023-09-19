19 Сентября 2023
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Происшествия Москва
Фото: facebook.com/Владислав Шурыгин

Неизвестные угрожали военкору Шурыгину взорвать у него дома дрон

Неизвестные угрожали военкору Владиславу Шурыгину запустить в его квартиру дрон. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), а также решается вопрос о возбуждении дела по довольно редкой для России ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Шурыгину позвонил неизвестный и в ходе телефонного разговора сообщил, что является "наводчиком" и готовится запустить беспилотный летательный аппарат по адресу проживания военкора. Кроме того, Шурыгину неоднократно поступали другие телефонные звонки с угрозами", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что "В. Шурыгин является военным публицистом, освещает ход проведения специальной военной операции, а также является военным экспертом в АО "Первый Канал", на постоянной основе ведет репортажи о СВО". По мнению прокуратуры, это достаточные основания полагать, что угрозы Шурыгину поступали в связи с его профессиональной деятельностью.

Теги: владислав шурыгин, военкор, дрон, угрозы


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