19 Сентября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР поручил проверить условия жизни прикамцев, требующих признать свои дома аварийными

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, организованной по сообщению о нарушении прав жителей одного из домов в Пермском крае. Главе регионального управления поручено доложить о ее итогах.

Ранее Накануне.RU сообщало о проблемах, с которыми столкнулись жильцы дома в Горнозаводске по адресу ул. 30 лет Победы, 2. Когда-то здание считалось общежитием. Сейчас это многоквартирный дом. На 10 комнат на этаже один туалет. Жильцы дома жалуются на отсутствие горячей воды летом - чтобы помыть посуду и помыться самим приходится греть воду. Зимой горячую воду люди получают из батарей. Жильцы сами моют полы, и при этом платят за обслуживание, за капитальный ремонт.

Аварийный дом в Горнозаводске(2023)|Фото: Наталья Носкова

Люди просят признать их дома аварийными и собирают подписи к главе региона и Горнозаводского округа.

Аварийный дом в Горнозаводске(2023)|Фото: Наталья Носкова

Отметим, что также об аналогичной проблеме сообщают жильцы домов по ул. Гипроцемента, 32 и Школьная, 1.

Теги: Горнозаводск, аварийный дом, общежитие, расселение


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Ранее 18.09.2023 14:34 Мск В Горнозаводске жители жалуются на невыносимые условия проживания

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