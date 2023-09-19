Глава СКР поручил проверить условия жизни прикамцев, требующих признать свои дома аварийными

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, организованной по сообщению о нарушении прав жителей одного из домов в Пермском крае. Главе регионального управления поручено доложить о ее итогах.

Ранее Накануне.RU сообщало о проблемах, с которыми столкнулись жильцы дома в Горнозаводске по адресу ул. 30 лет Победы, 2. Когда-то здание считалось общежитием. Сейчас это многоквартирный дом. На 10 комнат на этаже один туалет. Жильцы дома жалуются на отсутствие горячей воды летом - чтобы помыть посуду и помыться самим приходится греть воду. Зимой горячую воду люди получают из батарей. Жильцы сами моют полы, и при этом платят за обслуживание, за капитальный ремонт.

Люди просят признать их дома аварийными и собирают подписи к главе региона и Горнозаводского округа.

Отметим, что также об аналогичной проблеме сообщают жильцы домов по ул. Гипроцемента, 32 и Школьная, 1.