В Екатеринбурге СК разбирается со стрельбой в подростка из пистолета

В Екатеринбурге Следственный комитет разбирается в инциденте с подростком, раненым из пневматического пистолета.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, 15-летний парень получил телесные повреждения в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником. По предварительным данным, выстрел был произведен юношей по неосторожности.

Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу подростков и установлению тяжести вреда здоровью раненого.

Отдельно устанавливается, как вообще у подростков оказался этот пистолет. Ранее сообщалось, что пневматика якобы была куплена на Wildberries за 2 тысячи рублей.