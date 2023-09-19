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Происшествия Свердловская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Екатеринбурге СК разбирается со стрельбой в подростка из пистолета

В Екатеринбурге Следственный комитет разбирается в инциденте с подростком, раненым из пневматического пистолета.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, 15-летний парень получил телесные повреждения в результате стрельбы из пневматического пистолета его сверстником. По предварительным данным, выстрел был произведен юношей по неосторожности.

Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу подростков и установлению тяжести вреда здоровью раненого.

Отдельно устанавливается, как вообще у подростков оказался этот пистолет. Ранее сообщалось, что пневматика якобы была куплена на Wildberries за 2 тысячи рублей.

Теги: стрельба, подросток, СК, Екатеринбург


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Ранее 19.09.2023 08:59 Мск В Екатеринбурге подросток выстрелил в голову другу из пистолета с Wildberries

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