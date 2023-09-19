В Асбесте несколько дней ищут 13-летнюю школьницу

В Асбесте с 15 сентября разыскивают 13-летнюю школьницу. В прошлую пятницу в 16.30 девочка ушла из дома и больше не вернулась. На связь она также не выходит.

Рост пропавшей 175 см, худощавое телосложение, овальное лицо, черные волосы до плеч, голубые глаза, прямой нос и полные губы. Как передает пресс-служба МО МВД России "Асбестовский", в последний раз ребенка видели в черной болоньевой жилетке, черной спортивной кофте с капюшоном, голубых джинсах и белых кроссовках.

При обнаружении несовершеннолетней полицейские просят сообщить в МО МВД России "Асбестовский" по телефону 8(34365) 2-04-02, 8(34365) 2-03-27.