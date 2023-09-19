Тюменская область стала единственным российским участником на выставке лесной промышленности в Алжире

19 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменская область стала единственным российским участником на выставке лесной промышленности в Алжире

Тюменские компании представляют Россию на выставке лесной промышленности в Алжире, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Международная выставка "Algeria WoodTech 2023" работает с 18 по 21 сентября. Тюменская область — единственный российский регион среди участников.

Бизнес-делегация региона состоит из трех компаний: ООО "ПК Леском", ООО "Экотехнологии Групп", ООО "КреативХаус".

Предприниматели налаживают новые контакты, обсуждают сотрудничество с иностранными коллегами. Сегодня они встретились с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, который рассказал о специфике работы российских экспортеров в стране.

Тюменская область стала единственным российским участником на выставке лесной промышленности в Алжире(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Стенд тюменских предприятий посетил президент Совета по экономическому возрождению Алжира Камель Муля.

В выставке также участвуют представители Алжира, Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран. Поездка делегации региона организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства и Союзом "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

Algeria Wood-Tech — главное мероприятие лесной промышленности Алжира. Посетители и экспоненты приезжают со всего мира, чтобы открыть для себя потенциал этой отрасли.

Теги: Algeria WoodTech 2023, Алжир, лесная промышленность, выставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети