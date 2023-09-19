Тюменская область стала единственным российским участником на выставке лесной промышленности в Алжире

Тюменские компании представляют Россию на выставке лесной промышленности в Алжире, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Международная выставка "Algeria WoodTech 2023" работает с 18 по 21 сентября. Тюменская область — единственный российский регион среди участников.

Бизнес-делегация региона состоит из трех компаний: ООО "ПК Леском", ООО "Экотехнологии Групп", ООО "КреативХаус".

Предприниматели налаживают новые контакты, обсуждают сотрудничество с иностранными коллегами. Сегодня они встретились с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, который рассказал о специфике работы российских экспортеров в стране.

Стенд тюменских предприятий посетил президент Совета по экономическому возрождению Алжира Камель Муля.

В выставке также участвуют представители Алжира, Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран. Поездка делегации региона организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства и Союзом "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

Algeria Wood-Tech — главное мероприятие лесной промышленности Алжира. Посетители и экспоненты приезжают со всего мира, чтобы открыть для себя потенциал этой отрасли.