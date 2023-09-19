В Минцифры сообщили, когда заработает единый реестр воинского учета

Замглавы Минцифры сообщил, когда в России заработает единый реестр военнообязанных.

"По созданию реестра воинского учета – его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 г. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности", - приводит РИА Новости слова замглавы Минцифры Олега Качанова, сказанные на конференции "Цифровизация в госсекторе".

По словам Качанова, создание реестра требует инфраструктуры, каналов связи и их защиты. Замглавы Минцифры добавил, что до конца 2023 г. планируется запустить пилотный проект. Он будет реализовываться не на всей территории России – лишь на территории одного-двух субъектов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.