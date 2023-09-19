На Урале первоклассница сломала позвоночник, играя на батуте

На Среднем Урале первоклассница получила травму на батуте в местном парке. В обстоятельствах разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 17 сентября в парке культуры Угольщиков в Карпинске. Во время игры на батуте ученица первого класса получила компрессионный перелом позвоночника.

Сейчас ребенок находится в больнице. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

В данный момент прокуратурой выясняются все обстоятельства травмирования ребенка. Отдельно в ведомстве дадут оценку соблюдению законодательства при эксплуатации игрового оборудования, а также законности его размещения в парке.