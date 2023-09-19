19 Сентября 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.ru

Украинские власти хотят отказаться от российских кириллических шрифтов

Министерство культуры и информационной политики планирует создать банк украинских шрифтов и отказаться от использования российских, заявил ио министра Ростислав Карандеев.

"Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения, заменив их украинскими. У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка", - сказал чиновник.

Отказаться от использования шрифта "Ижица" и производных от него планируют в Верховной Раде. Украинский парламент заменит "Ижицу" на "Волю", шрифт был разработан украинским графическим дизайнером.

"Письменность как составляющая языка является одним из элементов национальной идентичности. В Украине давно действует запрет на использование русского языка в документации, поэтому следует избавиться и от русской системы глифов, то есть шрифтов. Министерство планирует проведение отбора и формирование банка уникальных украинских шрифтов", – отметил Карандеев.

По его словам, украинский шрифт должен быть узнаваем, нести историческую составляющую, графически отличаться среди других кириллических шрифтов и привлекать внимание. Он должен соответствовать параметрам инклюзии и быть легким для восприятия всеми категориями граждан. Также следует учесть возможность технической интеграции шрифта в цифровую среду.

Теги: украина, украинский язык, шрифт, русский язык, кириллица


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