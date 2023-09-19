Вскоре на Украину поступят танки Abrams, - глава Пентагона Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о скорой передаче Украине танков Abrams.

"Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину", - приводит РИА Новости слова Остина, сказанные на открытии очередного заседания контактной группы по Украине в Германии.

Ранее в США сообщали о смене планов на поставку танков. Так, вместо обещанных Abrams M1A2, Украина получит 30 Abrams M1A1. Решение объяснено тем, что технику более старой модификации доставят уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях, в то время как поставка M1A2 ожидалась только через год.