Балицкий сообщил, когда ждать третью волну контрнаступления ВСУ

И.о. главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что переговорил с командованием подразделений на Ореховском направлении – около 5.00 разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино.

"Вся колонна была уничтожена", - написал Балицкий в своем telegram-канале.

Все планы противника известны, их движения легко предугадать.

"В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", - написал Балицкий.

По мнению Балицкого, еще одна перспектива наступления ВСУ от их западных кураторов грозит армии Украины очередными колоссальными потерями.

"Особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками", - уточнил Балицкий.

Напомним, ранее выяснилось, что Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части. По словам пленного Юрия Герасимчука, в начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того, как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм. Солдат рассказывает, что ранее никогда не держал в руках оружие и не служил срочную службу, им сказали, что они будут лишь охранять "уже отвоёванные территории". До этого оказалось, что украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о контрнаступлении – бойцы узнают о его ходе из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен. Кроме того, стало известно, что на Украине практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.

Позже в США сообщили, что дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. По словам представителя Белого дома, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что контрнаступление идет по плану. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, объясняя провал "контрнаступа", сообщил, что ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными.