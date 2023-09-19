В Москве мужчина убил прохожую женщину потому, что она его "выбесила"

В Москве убита 51-летняя сотрудница столичного управления Роспотребнадзора Наталья Радченко. ЧП произошло в Кунцево накануне утром, когда женщина шла на работу.

По горячим следам (отследили по камерам видеонаблюдения) силовики задержали 37-летнего уроженца Махачкалы. С ним провели следственные эксперименты, допросили. Мужчина признался в убийстве.

Выяснилось, что в момент совершения преступления подозреваемый был пьян. Свою жертву он не знал и напал на нее просто так, потому что она его "выбесила".

Оказалось, что мужчина уже сидел в тюрьме за изнасилование.