Бывший спикер Екатеринбургской гордумы заявил о мошенниках, действующих от его имени

Бывший спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин предупредил, что от его имени активизировались аферисты.

"Внимание! Мошенники от моего имени создали фейковый аккаунт в телеграм. Не отвечайте и не переходите по ссылкам!", - написал Володин в своем настоящем Telegram-канале.

Что конкретно просят злоумышленники, политик не уточнил.

Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялось первое заседание Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Депутаты не смогли избрать нового спикера гордумы, но зато определили его заместителей. Вопрос по председателю было решено отложить до следующего заседания.