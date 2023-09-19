Александр Авдеев: Каждый участник СВО и его семья должны быть окружены вниманием и заботой как на региональном, так и на муниципальном уровне

На оперативном совещании, прошедшем накануне в правительстве региона, которое провёл Губернатор Александр Авдеев, обсуждали организацию социальной помощи бойцам специальной военной операции и их семьям, а также работа регионального отделения государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» во Владимирской области.

Министр социальной защиты населения области Любовь Кукушкина доложила о системной работе в этом направлении: приняты необходимые нормативные, управленческие, инфраструктурные и финансовые решения, организовано чёткое взаимодействие всех структур и ведомств, меры поддержки систематизированы по возможным жизненным ситуациям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в регионе внедряется единый стандарт региональной поддержки участникам военной операции. На сайте министерства соцзащиты размещён социальный навигатор, который помогает ориентироваться во всех механизмах получения тех или иных мер региональной социальной поддержки.

Семьи и участники спецоперации находятся под пристальным вниманием всех социальных служб. Создан и постоянно актуализируется реестр семей участников СВО, за каждой семьёй закреплён куратор из числа сотрудников организаций социальной сферы, а за каждой семьей с инвалидом или ребёнком-инвалидом – персональный помощник. В настоящее время порядка 150 кураторов работают с более чем 4 тысячами семей. На каждого участника СВО и семью составлены социальные паспорта. Центрами помощи мобилизованным гражданам, которых во Владимирской области 21, оказано уже более 9 тысяч различных услуг.





Адресную помощь в режиме «одного окна» ветеранам боевых действий и их семьям оказывает и Владимирское региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Об итогах его работы главе региона доложила руководитель организации Светлана Никитина.

Фонд открылся во Владимирской области 2 июня, одним из первых в России. За короткое время отделение наладило работу в части денежных выплат, связанных с участием в СВО, оказанием бесплатной юридической и медицинской помощи, в том числе реабилитации, предоставления льгот по коммунальным платежам и оздоровления детей. Проводится работа по патриотическому воспитанию молодёжи, проходят культурно-досуговые мероприятия для детей и взрослых. Помощь в отделении фонда уже получили более 1600 человек.

«Отчему, что эффективное решение поставленных задач обусловлено поддержкой органов государственной власти, местного самоуправления, образовательных, общественных и добровольческих организаций и иных институтов гражданского общества», - отметила Светлана Никитина.

«Работа, которую проводит социальный блок, очень важна. Видно, что она ведётся министерством на высоком уровне, нареканий от людей практически нет. А это значит, системный подход даёт свои плоды. Выражаю благодарность всем сотрудникам, социальным работникам, всему коллективу Фонда «Защитники Отечества» за то, что в короткие сроки в постоянно меняющейся нормативной и информационной среде смогли исполнить масштабную государственную задачу на таком высоком уровне. Работа по трудоустройству, социальной и медицинской адаптации ветеранов, взаимодействие с семьями бойцов должны быть продолжены. Некоторые люди в силу своей скромности могут и не обратиться за помощью. Мы должны сами выходить с предложением поддержки, знать и понимать, в чём нуждается и нуждается ли семья. Каждую конкретную ситуацию необходимо держать под контролем, чтобы государственная помощь была оказана в нужное время и в полном объёме», - резюмировал Александр Авдеев.