19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Отменены перекрытия на трассе "Екатеринбург – Тюмень", запланированные на 20 сентября

Перекрытия движения на автодороге Р-351 "Екатеринбург – Тюмень", запланированные на эту среду, 20 сентября, отменены.

Напомним, ограничения планировались завтра с 13:00 до 14:00 на 176-м километре трассы. Сообщалось, что это связано с проведением работ по демонтажу балок пролетных строений на объекте капитального ремонта путепровода через железную дорогу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралуправтодора", в итоге завтра дорогу перекрывать не будут.

"Работы на трассе Р-351 (км 176) отменены по техническим причинам. "Российские железные дороги" не смогли предоставить окно для проведения работ", - пояснили в ведомстве.

Теги: трасса, работы, перекрытия


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