В Магнитогорске бывший чиновник выплатил ущерб от преступлений после ареста автомобилей

В Магнитогорске с бывшего директора одного из муниципальных бюджетных учреждений взыскали более 1 млн рублей ущерба от преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области, мужчина был осужден за совершение 25 преступлений, квалифицированных как мошенничество и присвоение. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Также его обязали возместить материальный ущерб и выплатить около 683 тысяч рублей региональному минспорта и около 335 тысяч потерпевшему гражданину.

В отношении мужчины были возбуждены два исполнительных производства. Срок для добровольного исполнения судебного решения осужденный проигнорировал. После этого должнику были назначены два исполнительских сбора на общую сумму более 70 тысяч рублей, были арестованы его автомобили Фольксваген Нью Битл и Шкода Октавиа. После этого он выплатил ущерб и исполнительный сбор.