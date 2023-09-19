19 Сентября 2023
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Фото: Reuters/Mike Blake

Доступ к соцсети X может стать полностью платным

Илон Маск заявил, что доступ к соцсети X (ранее – Twitter) может стать платным. Таким образом бизнесмен, купивший платформу в прошлом году, собирается отсечь ботов.

Также Маск заявил, что "небольшая ежемесячная плата" позволит добавить больше различных опций.

По словам Маска, доплачивать за пользование X придется даже обладателям уже существующих платных аккаунтов X Blue.

"Это единственный способ борьбы с огромными армиями ботов, который я могу придумать", - заявил Маск. Он считает, что использование "копеечных" ботов станет очень дорогим, если ввести плату в несколько долларов или другую "незначительную сумму".

Также Маск заявил, что нейросети, которые сейчас используются ботами, лучше справляются с прохождением тестов CAPTCHA, предназначенных для обнаружения ботов, чем люди.

Эти заявления бизнесмен сделал во время разговора в прямом эфире с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства пожаловался на антисемитские боты, атакующие аккаунты в X.

Теги: x, twitter, илон маск, платный доступ, боты, нейросети


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