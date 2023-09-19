В Челябинске почти 300 социальных объектов подключили к отоплению

В Челябинске 299 социальных объектов подключили к отоплению. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"На сегодня подключено 299 объектов. В основном это детские сады, также есть школы и медицинские учреждения. По заявкам продолжаем это делать", - рассказал он.

В настоящий момент подключать жилые дома к отоплению не планируется.

"Продолжаем мониторить погодные условия для определения даты подачи отопления потребителям. Пока погодные условия достаточно теплые. Как только будет ниже 8 градусов, будем определяться с датой", - отметил Астахов.