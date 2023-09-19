Игорю Николаеву провели операцию на сердце

63-летнему народному артисту России Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование. После сложной операции на сердце он находится в реанимации, передает Telegram-канал "112" без ссылки на источник.

15 сентября стало известно о госпитализации Николаева в палату интенсивной терапии кардиологического отделения одной из московских больниц. Артист жаловался на боли в груди. По данным СМИ, обследование показало следы недавно перенесенного обширного инфаркта.

Состояние известного артиста оценивается как тяжелое.