19 Сентября 2023
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Фото: instagram.com, Игорь Николаев

Игорю Николаеву провели операцию на сердце

63-летнему народному артисту России Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование. После сложной операции на сердце он находится в реанимации, передает Telegram-канал "112" без ссылки на источник.

15 сентября стало известно о госпитализации Николаева в палату интенсивной терапии кардиологического отделения одной из московских больниц. Артист жаловался на боли в груди. По данным СМИ, обследование показало следы недавно перенесенного обширного инфаркта.

Состояние известного артиста оценивается как тяжелое.

Теги: игорь николаев, операция, сердце


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