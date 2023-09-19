19 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Югре растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19: классы уводят на дистант

В Югре растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Ряд школ переводят на дистанционное обучение, передает корреспондент Накануне.RU.

Это следует из информации, опубликованной Роспотребнадзором. Так, за минувшую неделю в округе зарегистрировано 117,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 91% и выше эпидемического порога на 34,2%.

Рост заболеваемости отмечается во всех муниципальных образованиях. Лидируют Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск.

Заболеваемость COVID-19 регистрировалась в 20 муниципальных образованиях с доминированием населения. В списках лидеров по заболеваемости Сургут Ханты-Мансийск, Урай. В возрастной структуре заболевших COVID-19, относительно прошлой недели возросла доля взрослых до 84,6%, и снизилась доля детей до 15,4%.

Наибольшая доля заражений в общественных местах с большим скоплением людей.

"На 37 неделе полностью приостановлен образовательный процесс в трех школах и одном детском саду и частично приостановлен в 62 классах 19-ти школ", - говорится в сообщении.

Теги: карантин, грипп, орви, коронавирус, дистанционное обучение


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