Автопарк Екатеринбурга пополнят 95 новых автобусов

В автопарке Екатеринбурга появится еще 30 автобусов. Таким образом по уральской столице и ее окрестностям может ездить уже 95 единиц нового транспорта.

Согласно заявлению комитета по транспорту Екатеринбурга, закупка будет проходить в три этапа. Первая процедура предусматривает приобретение 35 автобусов до конца 2023 года. Об этом Накануне.RU сообщало ранее. На втором этапе город закупит еще 30 единиц транспорта, которые должны поставить в уральскую столицу до 1 февраля 2024 года. Планируется, что автобусы будут курсировать по приближенным к Екатеринбургу территориям: п. Медный, Калиновский, Горный Щит, Шабровский, а также Изоплит.

Оставшиеся 30 автобусов будут закуплены в 2024 году. Если предыдущие 30 закупят за счет казначейских кредитов и городского бюджета, то последние приобретут в лизинг.

Обновить автопарк Екатеринбургу действительно не помешает. В начале сентября при перевозке пассажиров с одного из автобусов прямо на ходу слетело колесо. Никто из находившихся в салоне не пострадал, однако колесо постепенно нагнало самокатчика, которого в травмой ноги отвезли в больницу.