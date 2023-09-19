Защите главы Института физкультуры УрФУ не удалось обжаловать подсудность его дела

Защита директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова не смогла обжаловать подсудность его уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в июле этого года было вынесено постановление о направлении дела Шурманова в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Однако это решение было обжаловано стороной его защиты.

В итоге Свердловский облсуд определил – рассматриваться уголовное дело будет именно Верх-Исетским районным судом. Напомним, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ обвиняется в мошенничестве.

Этим летом Евгений Шурманов вышел на свободу после года в СИЗО. Однако в дальнейшем его вернули обратно в изолятор.