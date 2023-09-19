"Госуслуги" не заменят бумажные документы, удостоверяющие личность, - Минцифры

"Госуслуги" не заменят бумажные документы, удостоверяющие личность. Мобильное приложение "Госуслуги" можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов.

Перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение "Госуслуги" для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит Правительство. Использование приложения — исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений, сообщает Минцифры России.

Напомним, 18 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о "цифровом паспорте". Подписанный документ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.

В феврале 2023 г. президент поддержал и призвал ускорить внедрение цифрового удостоверения личности вместо традиционного паспорта. Предъявлять такое удостоверение можно будет со смартфона. Однако россияне не так благосклонно настроены к этому новшеству. Согласно опросу портала SuperJob, иметь цифровой паспорт хотели бы только 27% россиян, притом что 58% против. Между мужчинами и женщинами разницы почти нет, а вот по возрасту различия заметны. Если среди людей до 35 лет на цифровой паспорт согласны 37% (против - 44%), то старше 45 лет - только 22%, а 64% против этого.