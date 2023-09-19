Депутат Госдумы потребовал от губернатора Прикамья уволить чиновника-уголовника

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале выразил возмущение решением главы Большесосновского муниципального округа Владимира Трескова, отказавшегося увольнять своего заместителя Андрея Варова, осужденного за мошенничество, передает корреспондент Накануне.RU.

"Любому адекватному человеку очевидно, что такому персонажу не место в органах власти. Но только не главе округа, который по какой-то неведомой причине занялся формализмом и апеллирует к тому, что прямого запрета на работу в приговоре суда нет. Считаю и само нахождение Варова во власти, и позицию его шефа недопустимыми", - написал парламентарий.

Он намерен направить обращение к губернатору с просьбой провести проверку в отношении самого главы округа, а также уволить "уголовника Варова".

По версии следствия, в декабре 2021 года Андрей Варов, занимая пост директора школы, присвоил денежные средства подчиненных. Под предлогом поступившего на их счет завышенного размера премии он потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тыс. руб. от каждой, хотя деньги предназначались именно педагогам для выравнивания зарплаты до среднерегионального уровня.