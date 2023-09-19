Александр Ведерников избран председателем Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва

Александр Ведерников вновь избран председателем Законодательного Собрания Иркутской области. Его кандидатура на пост спикера была единственной и сегодня во время тайного голосования на первой сессии ее поддержало большинство депутатов четвертого созыва, сообщает пресс-служба ЗакСО региона.

В работе областного парламента принимают участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель регионального правительства Константин Зайцев, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, экс-спикеры областного парламента Виктор Круглов и Сергей Шишкин, представители надзорных ведомств.

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области, сенатор Совета Федерации ФС РФ Сергей Брилка подчеркнул, что на посту председателя областного парламента третьего созыва Александр Ведерников проявил высокий профессионализм руководителя: «Кандидатура Александра Викторовича Ведерникова поддержана Генсоветом партии «Единая Россия», собранием фракции «Единая Россия», президиумом партии и губернатором. Считаю, что он достоин вновь возглавить областной парламент. Для этого у него есть необходимый опыт, высокий профессионализм и ответственность и понимание, как дальше работать, какие задачи решать, чтобы системно улучшать качество жизни в регионе».

Александр Ведерников отметил, что избрание на пост спикера регионального парламента – высокое доверие со стороны депутатов: «Спасибо за оказанное доверие, это высокое доверие. Буду стремиться вместе с вами его оправдывать. Состав парламента остается разнопартийным и будет многофракционным. Хоть и большинство мандатов у «Единой России», считаю, что депутаты всех фракций должны участвовать в обсуждении и принятии законов, активно делиться своими идеями. Главное, что в регионе есть большая команда единомышленников, профессионалов своего дела. Вместе с губернатором, с областным правительством, не снижая темпа, депутаты областного парламента продолжат каждый день работать в интересах жителей Иркутской области».

Основные приоритеты в предстоящей совместной работе обозначил губернатор региона Игорь Кобзев – создание условий для реабилитации участников СВО и помощь их семьям, поддержка промышленного сектора, забота о здоровье жителей и повышение качества жизни людей, продовольственная безопасность, сохранение лесов, развитие туризма, работа с молодежью и другие. «Мы живем в непростое время, когда цена ошибок многократно возрастает, а бездействие может привести к непоправимым последствиям. Совместно с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области в ближайшие пять лет нам предстоит работать, опираясь на задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, правительством и социально-экономической стратегией развития Иркутской области», – сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, на сессии депутаты четвертого созыва приняли решение об избрании двух заместителей председателя ЗакСобрания. Пост вице-спикера в четвертом созыве сохранил Кузьма Алдаров. Также в должности заместителя председателя ЗС будет работать Наталья Дикусарова, которая в третьем созыве возглавляла комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.