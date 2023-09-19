Совет Думы единогласно поддержал запрет на использование депутатами импортных автомобилей

Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России, сообщает телеграм-канал Госдумы.

Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только отечественным автомобилями. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что процесс уже начался, но он будет происходить постепенно.

Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков отмечает, что это лето он провел за рулем "Москвича".

"Отлично помню, с каким скепсисом люди относились к тому, что чиновники когда-нибудь пересядут на отечественные автомобили. Теперь могу сказать – это вопрос ближайшего будущего", - написал он.

Теперь нужно, что примеру депутатов Госдумы последовали чиновники на всех уровнях. А властям следует создавать условия для локализации и спрос со стороны населения, считает депутат.