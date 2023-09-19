Некоторые районы Москвы ночью накрыло вонючим туманом

Москву минувшей ночью накрыло плотным туманом. По данным МЧС, видимость в ряде районов города ухудшилась до 200-500 метров. В дептрансе мэрии попросили водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим в условиях низкой видимости.

Между тем, туман и отсутствие ветра в некоторых районах столицы обернулись распространением неприятных запахов.

"Опять в Некрасовке плохое рассеивание и туман, а вместе с этими явлениями и распространение неприятных запахов. В новой Некрасовке жаловались на запахи с МСЗ (мусоросжигательного завода – прим. ред.), а в старой на запахи ЛОС (Люберецкие очистные сооружения – прим. ред.). Несмотря на модернизацию очистных сооружений, последнее время жители всё чаще жалуются на запахи с самых крупных очистных сооружений!" – говорится в сообщении анонимного Telegram-канала "Совесть Некрасовки".

Депутаты Мосгордумы Дмитрий Шувалов и Евгений Ступин* считают, что проблема в "многочисленных недостатков в проектировании", допущенных в ходе модернизации ЛОС.

"Говорили об этом на публичных слушаниях (были времена, эти слушания еще хоть формально, но проводились в Москве), нас не услышали. Мосводоканал после этого многократно привлекался к административной ответственности по нашим жалобам, но, как видим, принципиально несмотря на огромные финансовые вливания, власть не смогла изменить ситуацию", - пишет Ступин*.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ