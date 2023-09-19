В ДНР выдана первая льготная ипотека по договору долевого строительства

В ДНР заключен первый договор участия в долевом строительстве жилья с привлечением льготного ипотечного кредита – под 2% годовых.

"Гражданин взял ипотеку в ПСБ, участвующем в льготной ипотечной программе в новых регионах, и приобрел у аккредитованного застройщика однокомнатную квартиру площадью 52 кв. м в строящемся доме в Мариуполе", – приводит пресс-служба Правительства России слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он уточнил, что сумма кредита составила 5 млн руб., первоначальный взнос – 16%, срок кредитования – 60 месяцев.

"Обеспечена страховая защита и открыт эскроу-счет для проведения ипотечной сделки", - сказал Хуснуллин.