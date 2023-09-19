Закон несправедлив. В Госдуме нашли несостыковки в вопросе опекунов - участников СВО

19 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Минобороны РФ

Закон несправедлив. В Госдуме нашли несостыковки в вопросе опекунов - участников СВО

Участнику СВО из Свердловской области грозит тюрьма из-за отказа бросить дома 17-летнего ребенка. При этом в других обстоятельствах к солдату не было бы никаких претензий. О несостыковках в законодательстве и несправедливой оценке действий опекунов рассказал депутат Госдумы от Среднего Урала Максим Иванов.

Проблемные места вскрылись после того, как мобилизованный свердловчанин вернулся домой в отпуск по ранению. Ща это время разрешился и семейный конфликт, по итогу которого мать 17-летнего ребенка солдата была лишена родительских прав. Оставшись единственным попечителем, уралец хотел остаться дома, чтобы приглядывать за подростком, однако столкнулся с весьма сомнительными деталями в законодательстве.

Оказалось, что отсрочку может получить только мобилизованный, имеющий на попечительстве брата или сестру до 18 лет, однако если дело касается родного ребенка - то только до 16 лет. Уралец также мог бы остаться дома с 17-летним ребенком, если бы был контрактником, о чем ему сообщили как в военкомате, так и у начальника воинской части.

"Почему тогда мобилизованный может получить отсрочку, если останется единственным опекуном брата или сестры в возрасте до 18 лет? Чем принципиально родной ребенок отличается от родного брата или сестры? И там, и там дети. Но для одних ограничение 16 лет, а для других – 18. Далее. В законе о военной службе контрактник может быть досрочно уволен, если становится одиноким отцом ребенка в возрасте… до 18 лет. Нестыковка", - отметил Иванов.

Обдумав все еще раз, уралец выбрал своего ребенка и решил остаться с ним на гражданской, за что ему теперь грозит тюрьма. Депутат отметил, что хоть это и по закону, но определенно несправедливо. В связи с этим данный вопрос будет подниматься на собраниях в Госдуме.

Теги: Госудема, Иванов, СВО, дети, опека, мобилизованный


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети