Закон несправедлив. В Госдуме нашли несостыковки в вопросе опекунов - участников СВО

Участнику СВО из Свердловской области грозит тюрьма из-за отказа бросить дома 17-летнего ребенка. При этом в других обстоятельствах к солдату не было бы никаких претензий. О несостыковках в законодательстве и несправедливой оценке действий опекунов рассказал депутат Госдумы от Среднего Урала Максим Иванов.

Проблемные места вскрылись после того, как мобилизованный свердловчанин вернулся домой в отпуск по ранению. Ща это время разрешился и семейный конфликт, по итогу которого мать 17-летнего ребенка солдата была лишена родительских прав. Оставшись единственным попечителем, уралец хотел остаться дома, чтобы приглядывать за подростком, однако столкнулся с весьма сомнительными деталями в законодательстве.

Оказалось, что отсрочку может получить только мобилизованный, имеющий на попечительстве брата или сестру до 18 лет, однако если дело касается родного ребенка - то только до 16 лет. Уралец также мог бы остаться дома с 17-летним ребенком, если бы был контрактником, о чем ему сообщили как в военкомате, так и у начальника воинской части.

"Почему тогда мобилизованный может получить отсрочку, если останется единственным опекуном брата или сестры в возрасте до 18 лет? Чем принципиально родной ребенок отличается от родного брата или сестры? И там, и там дети. Но для одних ограничение 16 лет, а для других – 18. Далее. В законе о военной службе контрактник может быть досрочно уволен, если становится одиноким отцом ребенка в возрасте… до 18 лет. Нестыковка", - отметил Иванов.

Обдумав все еще раз, уралец выбрал своего ребенка и решил остаться с ним на гражданской, за что ему теперь грозит тюрьма. Депутат отметил, что хоть это и по закону, но определенно несправедливо. В связи с этим данный вопрос будет подниматься на собраниях в Госдуме.